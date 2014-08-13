《热点透视》日本牺牲GDP是为财政整顿买单

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee；编译 朱晓军

路透新加坡8月13日 - 日本在国内生产总值(GDP)上的牺牲，是为急需的财政整顿付出的合理代价。

内阁府初步数据显示，日本第二季GDP环比年率萎缩6.8%。股市投资者已经对数据下滑早有预料，因此大多不为所动。数据下滑直接原因在于日本4月1日上调消费税，这是1997年以来首次增税。3个百分点的消费税上调导致家庭支出剧减19%。

不过对于首相安倍晋三而言，作为修复国家公共财政的代价，可以接受民间需求暂时受挫。国际货币基金组织(IMF)称，日本政府债务负担与GDP的比例将在2019年前升至245%，因此安倍晋三加紧财政整顿势在必行。

在明年按计划再度上调消费税之前，安倍晋三还有辗转腾挪的余地。这是由于日本财政紧缩措施不太可能像在欧洲那样弄巧成拙。举例来说，尽管实际产出大幅下滑，但由于上调消费税，全面物价也小幅上升。第二季名义GDP几乎没有下降。换句话说，财政紧缩不太可能会导致政府债务/GDP之比恶化。

而且，增税的降温效应或许也已消退。调查显示，7月制造业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上升。随着薪资、消费者支出、房屋开工率和银行贷款的增长，6月热点透视安倍经济学指数也升至13年以来最高。

热点透视安倍经济学指数图表：reut.rs/1kMFlx9

安倍晋三已经选择为财政整顿忍辱负重，初步信号显示日本经济也承受住了这波冲击。但是，如果进一步增税有可能造成经济活动停滞和转向通缩，日本央行可能会匆忙开出更多货币政策药方。不过目前，央行还等得起，静待安倍晋三推进所承诺的改革。如果这些改革见效，日本经济未来可能迎来更加严苛的紧缩措施。(完)

(译文审校 高琦)

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