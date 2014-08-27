日本央行料在10月下调GDP预估 但仍维持乐观通胀预估--消息

路透东京8月26日 - 消息人士称，即便在10月报告中下调本财年经济成长预估，日本央行仍可能维持乐观的通胀预估，这表明至少在2014年底前央行都不会进一步放松政策。

但央行官员很难自满，因为出口前景仍令他们惴惴不安。虽然日圆疲弱为日本商品提供了竞争力优势，但出口一直未能回升，成为经济的一大软肋。

日本政府周二在月报中维持经济评估不变，称日本经济“料将温和复苏”，因4月上调消费税的影响逐步消退。

但政府对工业生产的看法变得更加谨慎了一点。6月工业生产创三年多来最大降幅，部分归因于海外需求疲弱。

受消费税上调影响，第二季度日本经济萎缩了6.8%，很多民间部门分析师因而将明年3月截止的当前财年经济增长预估下调至0.5%左右，仅为日本央行7月预估值1.0%的一半。

日本央行将在定于10月31日发布的半年度报告中更新经济和消费者价格预测，届时该行或下修当前财年的国内生产总值(GDP)增幅预估。但了解央行想法的人士称，下修幅度不会很大，并且对于下一财年通胀率将接近2%的乐观预期，也不会构成太大影响。

**基本情景推测不变**

一位未具名消息人士称，“基本情景推测仍是经济温和复苏，推动通胀水平上升。”

日本央行会下修经济预估基本上是因为第二季GDP大幅萎缩，但很多央行官员仍持乐观态度，认为随着消费税上调带来的影响开始消退，经济增长率将从当前季度开始反弹。

消息人士表示，日本央行可能会在下周的利率决议声明中表示，随着增税影响“逐渐减退”，日本经济正在温和复苏，暗示央行对消费支出并未下滑感到宽慰，尽管家庭感受到税率上调的痛苦。

这将比当前的评估略为乐观，目前的看法是经济正在温和复苏，但加税拖慢一些速度。

这亦将比周二政府报告中所提出的警告要来得乐观。该报告警告称加税对经济的冲击可能拉长。

日本央行总裁黑田东彦本周稍早表示，消费正“重回正常水平”，且他预期7-9月GDP将回升。

**收入有些增加**

日本央行乐观看法的背后原因在于就业和家庭收入情况稳定改善。6月固定薪资较上年同期成长0.2%，为逾两年来首次增加，而夏季奖金成长2%，缓解了部分加税所带来的痛苦。

日本央行希望这类由就业市场紧俏所带动的薪资成长，将支撑家庭支出并鼓励企业调高商品和服务价格。央行官员表示，这进而可以让日本在下个财年达到央行2%的通胀率目标。

但出口没有回升仍是央行多数决策人士的心头之患。他们担心企业若是没有见到弥补内需放缓所需的海外出口增加，经济复苏或许会因此迟滞。

消息人士表示，7月出口为三个月来首次增长，暂时表明海外需求正开始复苏，但恐怕还不足以让日本央行重新评估其出口正在“减弱”的看法。

外界普遍预期日本央行在9月3-4日的利率会议上将维持货币政策不变，并关注本周五公布的一连串指标，包括7月的工业产出和消费者支出数据。(完)

(编译 许娜/王颖/戴素萍 审校 龚芳/徐文焰/于春红)

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