日本经济第二季GDP环比年率下修

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透东京9月8日 - 日本第二季经济环比年率修正后为萎缩7.1%，萎缩幅度高于初值，突显对4月消费税上调的冲击可能大于预期的担忧。
日本修正后的第二季国内生产总值(GDP)萎缩幅度为2009年第一季来最大，使得决策者持续面临压力：如果经济未能从4月消费税上调的冲击中复苏，则必须扩大财政和货币刺激。
根据内阁府周一公布的数据，日本第二季GDP环比年率较初值萎缩6.8%下修，逊于路透调查分析师预估的萎缩7.0%。
第二季GDP较上季萎缩幅度下修至1.8%，初值为萎缩1.7%。
下修主要是因为资本支出降幅高于预期，以及消费者支出降幅扩大，表明经济可能很难克服4月消费税上调的影响。
另一份数据显示，日本7月经常帐收支恢复盈余，反映海外投资收益增加。
7月经常帐盈余4,167亿日圆(约合39.6亿美元)，分析师预估为盈余4,442亿日圆。6月经常帐赤字3,991亿日圆，为五个月来的首次赤字。
决策制定者原就预计4-6月当季经济萎缩，因消费者赶在4月消费税税率从5%上调至8%之前采买，等消费税上调后抑制支出。
决策制定者预期本季经济将稳步反弹，维持温和的复苏。但近期包括家庭支出和工业产出等一连串数据表现疲弱，令外界对这样的预期存疑。
首相安倍晋三料年底前将决定，是否如期于明年10月实施第二阶段上调消费税至10%的计划。而7月起的经济增速对其决定将十分重要。
如果经济复苏停顿，日本央行也将面临进一步加码货币刺激政策的压力。央行在去年4月已采取了一轮大规模货币刺激举措。
日本央行目前为止对疲弱的数据仍不为所动，认为上调消费税带来的影响只是暂时的；随着就业市场趋紧推升薪资，家庭支出料将回升。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 白云/王兴亚)
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