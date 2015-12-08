焦点：日本第三季GDP大幅上修并避开衰退 企业资本支出功不可没

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透东京12月8日 - 日本第三季经济躲过再度陷入衰退，国内生产总值(GDP)环比年率上修至增长1.0%，给努力设法结束多年停滞局面的决策者带来一线希望。
资本支出是GDP上修的主要因素，这对首相安倍政府来说是一个受欢迎的迹象；日本政府力促企业加大获利投资，使日本经济持续复苏。
修正后的增速远优于初值的萎缩0.8%，也超过市场预估中值的增长0.1%，表明日本经济形势好于最初预想。
日本内阁府周二公布的数据显示，第三季资本支出上修为较前季增加0.6%，初值为下滑1.3%。
“该数据对市场来说是个惊喜，也是受我们欢迎的，”日本经济财政大臣甘利明对记者说，“企业开始实施它们的资本支出计划。”
分析师说，该数据可能缓解对于前景的忧虑，而且可以让日本央行暂时不必采取额外的宽松举措，即使通胀率进一步滑离2%的目标水平。
但分析师也警告称，不要过度解读修正后的数据。库存降幅低于预期，导致第三季GDP上修幅度扩大，这虽然确实推高经济增长，但意味着在需求疲弱的情况下，企业难以出售商品。
“总而言之，这对经济来说是个好消息，尤其是强于预期的资本支出，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。
“但整体情况仍没有改变，即经济处于停滞状态。”
GDP初值显示日本经济在第三季萎缩，意味着日本陷入技术性衰退，即连续两个季度萎缩。
即便是修正数据表明日本避开了衰退，决策层仍然面临出台额外刺激措施来促进经济成长的压力。
把4-6月萎缩0.5%计算在内，日本经济在当前财年上半年几乎未见成长。本财年剩余两个季度GDP环比年率成长率均需要达到3%，才能实现政府1.5%的经济成长目标；就连日本经济财政大臣甘利明也认为达成该目标“相当有挑战性”。
分析师表示，政府有可能制定规模超过3万亿(兆)日圆(240亿美元)的追加预算，这将温和提振经济增长，但要等到明年4月左右才见成效。
鉴于家庭支出及出口疲弱，许多分析师预计日本经济第四季仅温和反弹。(完)
(编译 李爽/杜明霞/王兴亚；审校 蔡美珍/李婷仪/张若琪)
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