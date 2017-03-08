焦点：日本第四季GDP上修 得益于资本支出创近三年来最快增速

路透东京3月8日 - 日本第四季国内生产总值(GDP)上修，因资本支出创近三年来最快增速，这对决策者来说是个好消息。日本决策者开始讨论如何逐步撤出多年来的大规模刺激举措。

日本10-12月当季GDP环比年率修正为增长1.2%，不及预估中值的成长1.6%，但高于初值的增长1.0%。

第四季GDP修正后较前季增长0.3%，预估中值为成长0.4%，初值为成长0.2%。

经济增长加快给日本政府带来福音。日本决策者一直依赖企业增加投资来推动经济增长和提高较低的生产率。

然而，经济成长仍未强劲到足以催生可持续的通胀，且保护主义风险升高可能令日本出口商不愿调高薪资；外界视加薪为提振日本消费及经济活动的关键所在。

“经济仍处于复苏状态，因为我们正目睹制造商及建筑商资本支出所带来的好处，”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi指出。

“我有点担心消费支出的力道。我仍不确定保护主义会如何落实，但这也是一大潜在的风险。”

第四季民间消费修正后持平于上季水准，与初值相同。家庭支出疲弱不振，令日本长期陷入通缩，对日本央行透过大规模购债计画达成2%物价目标构成一大挑战。

本月稍早出炉的另一个数据显示，即使就业市场持续吃紧，1月家庭支出仍连续第11个月下滑。民间消费占GDP比重约莫六成。

**企业资本支出增强**

第四季资本支出较前季增长2.0%，高于路透调查预估的增长1.7%及0.9%的初值。

修正数据显示，第四季资本支出较前季增幅创2014年第一季成长2.3%以来的最高水准。

内阁府的一位官员向路透表示，房地产行业、建筑公司、食品加工企业和电子产品生产商增加投资，带动资本支出上升。

一些经济学家预计，随着企业很快将必须开始投资效率更高的设备，来应对人口老龄化导致劳动力减少的情况，资本支出有望进一步增加。

不过，美国经济政策构成一大风险，因为如果美国总统特朗普采取贸易保护主义政策，则企业对资本支出可能骤然转趋谨慎。

市场还担心，保护主义可能会打击日本出口。

修正数据显示，净出口是第四季GDP增长的第二大驱动力，仅次于资本支出。

不过，净出口对当季GDP增幅的贡献为0.2个百分点，这和初值持平，这引发了对外部需求强劲程度的疑虑。(完)