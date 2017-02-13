日本第四季GDP连续第四个季度增长 受出口提振（更新版）

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
(新增细节)
路透东京2月13日 - 日本经济在10-12月连续第四个季度扩张，因贸易需求强劲且资本支出回升，支持日本经济在出口带动下稳步复苏。
日本内阁府周一公布的数据显示，2016年第四季国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.0%，基本符合此前市场预估的增长1.1%。第三季GDP修正为增长1.4%。
该数据应会让日本政府和央行的决策者感到宽慰，他们希望经济持续增长，摆脱通缩和停滞状态。但分析师表示，围绕美国总统特朗普政策的不确定性令依赖出口的日本经济蒙阴，因国内需求仍动力不足。
第四季GDP初值较前季增长0.2%，分析师此前预估为上升0.3%。
外部需求对GDP增长率贡献了0.2个百分点，中国和美国对汽车的需求以及亚洲对电子配件的需求增加，推动日本出口增长。
占到GDP大约60%的民间消费未呈现增长，与分析师预估的持平大致相符。生鲜食品和蔬菜的价格上涨，可能限制了家庭的购买力。
资本支出增加0.9%，扭转了第三季的下滑0.3%。
楼市投资增长0.2%，为四个季度来最慢增速。受助于央行的大规模货币宽松措施，楼市投资是日本经济的一个亮点。(完)
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 王丽鑫/许娜)
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