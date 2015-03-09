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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 18:39 BJT

日德贸易：两国领导人就日本-欧盟自贸协定达成广泛共识

路透东京3月9日 - 日本首相安倍晋三周一表示，与德国总理梅克尔达成共识，强烈要求俄罗斯在“和平和外交解决”乌克兰局势中发挥建设性的作用。

两国领导人还同意，就日本-欧盟自由贸易协定达成广泛共识。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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