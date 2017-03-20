默克尔和安倍晋三呼吁自由贸易 矛头显然指向美国

路透汉诺威3月19日 - 德国总理默克尔和日本首相安倍晋三周日在为汉诺威CeBIT科技展开幕时，大力提倡自由贸易，显然把矛头指向保护主义日益抬头的美国。

他们呼吁应尽速达成日本与欧盟之间的一项自贸协议。此前，20国集团(G20)财金领袖在德国举行为期两天的会议之后，在公报中删除了自由贸易承诺。

两人并未直接点名美国政府，但他们都把握此机会与特朗普政府的保护主义倾向保持距离。

“当我们必须努力维护自由贸易、开放边境及民主价值的时候，这说明日本和德国对此均不再有所争论，而是正寻求以造福人民的方式塑造未来，”默克尔说。

她表示，德国身为G20主席国，尤其需遵守这些原则。

默克尔周五在华盛顿和特朗普进行了双方首度会面。会后她表示，希望美国和欧盟能够恢复自贸协议的协商。特朗普表示，他不拥护孤立主义，但贸易政策应该更加公平。

默克尔强调，德国强烈支持自由贸易和公开市场。

“我们当然不想要任何壁垒，而是希望在一个‘物联网(Internet of things)’的时代里，我们的社群能够与其它社群相互联系，能够与其它社群公平地进行交易，这就是关于自由贸易的一切含义，”她说。

安倍晋三则说：“日本曾经因为自由贸易和投资而大有收获，希望和德国一起充当开放体系的维护者。”

他补充说：“当然，这样做就需要制定一些公平的规则，能够经得起民主的评议。”

他亦表示，欧盟和日本应很快达成一个经济协议。默克尔对他的讲话表示赞赏，称：“日本表示我们需要一个自由贸易协议，这非常好，我希望尽快，因为这将会是一份恰当的声明，德国很愿意推动此事。”

欧盟执委会主席容克对德国周日画报表示，他很高兴周二将与安倍会晤，并称欧盟希望今年与日本缔结自由贸易协议。(完)