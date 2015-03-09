默克尔访日 提醒日本正视历史

路透东京3月9日（记者 Andreas Rinke） - 德国总理默克尔周一提醒日本需诚实面对战争历史，但亦暗示要实现和解日本邻国也必须发挥作用。

默克尔的善意提醒正值日本首相安倍准备发表声明纪念日本二战战败70周年。日本战争历史仍困扰着其与中国和韩国的关系。

中国、韩国以及日本亲密盟友美国都将密切关注安倍的声明。

安倍已表示，将对战时历史表达忏悔，并称他的内阁支持过去作出的道歉，包括1995年由时任日本首相村山富市（Tomiichi Murayama）发表的具有里程碑意义的声明。但不确定安倍在其声明中是否会重申这种“诚挚的道歉”并提及“殖民统治和侵略”。

这是默克尔自2008年以来首次访日。在访日伊始发表的一篇演说中，默克尔提到了德国已故总理魏茨泽克（Richard von Weizsaecker）在1985年发表的一篇演说。在那次演说中，魏茨泽克将二战在欧洲的结束称为“解放日”，并称无视过去就看不见现在。

被问及二战后德国是如何与曾经的敌国和解时，默克尔说道：“没有邻国做出的大的和解举动，这是不可能的……但德国国内赞同正视事实。”

对战时历史的争执，加上对有争议岛屿的领土争端以及地缘政治竞争，令近年来日本与韩国、中国的关系受损。自去年11月安倍与中国领导人习近平会晤以来，中日关系有所缓和，但日韩关系依然处于冰冻状态。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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