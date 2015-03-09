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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 9日 星期一 17:24 BJT

默克尔访日 提醒日本正视历史

德国总理默克尔周一提醒日本需诚实面对战争历史，但亦暗示要实现和解日本邻国也必须发挥作用。默克尔的善意提醒正值日本首相安倍准备发表声明纪念日本二战战败70周年。日本战争历史仍困扰着其与中国和韩国的关系。路透
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