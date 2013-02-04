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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 11:04 BJT

全球金市: 东京期金创纪录高位,因日圆/美元盘旋在两年半低位附近

路透新加坡2月4日 - 东京期金周一创纪录高位,因为日圆兑美元盘旋在两年半低位附近.

东京工业品交易所(TOCOM)交投最活跃的12月期金合约 触及每克4,999日圆(54美元)的历史高位,因为由于日本央行可能会坚持宽松货币政策,日圆仍承受卖压.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)

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