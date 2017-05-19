日本政府投资者已告知东芝有意竞购其芯片业务--消息

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京5月19日 - 据熟悉情况的消息人士说，两家日本政府支持的投资者已正式通知东芝(6502.T)，有意竞购其快闪记忆体芯片业务。
消息人士说，政府支持的基金产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)周五告知东芝他们的意向。由于谈判仍属私密，消息人士未透露姓名。
尚不清楚INCJ与DBJ是共同联手，还是将与其他方面结盟。
INCJ未予置评。未能立即联络到DBJ的一名代表发表评论。
东芝计划周五结束旗下NAND芯片业务的第二轮招标。(完)
(编译 汪红英/张涛；审校 龚芳/张荻)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。