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国际财经 | 2017年 5月 19日 星期五 13:33 BJT

日本政府投资者已告知东芝有意竞购其芯片业务--消息

路透东京5月19日 - 据熟悉情况的消息人士说，两家日本政府支持的投资者已正式通知东芝(6502.T)，有意竞购其快闪记忆体芯片业务。

消息人士说，政府支持的基金产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)周五告知东芝他们的意向。由于谈判仍属私密，消息人士未透露姓名。

尚不清楚INCJ与DBJ是共同联手，还是将与其他方面结盟。

INCJ未予置评。未能立即联络到DBJ的一名代表发表评论。

东芝计划周五结束旗下NAND芯片业务的第二轮招标。(完)

(编译 汪红英/张涛；审校 龚芳/张荻)

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