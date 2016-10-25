日本政府九个月来首上调工业产出评估 称经济仍温和复苏

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京10月25日 - 日本政府九个月来首次上调对工业产出的评估，对企业信心看法的谨慎程度减弱，不过总体看法突显出经济复苏仍然脆弱。
政府周二发布的10月经济报告维持整体评估，称经济仍在温和复苏但仍显疲弱。
“经济在温和复苏，但近期显露疲态，”日本内阁府在报告中称，措辞与3月以来相同。
政府月报发布过后一周，日本央行将在10月31日至11月1日召开政策会议，而日本央行也认为经济温和复苏。外界预期日本央行将不会立即扩大宽松政策，尽管在季度检讨中可能会调降下个财政年度的通胀预估。
“工业产出显示升温迹象，”月报指出，“展望未来，产出料将随着全球经济逐步复苏而升温。”
对工业产出的评估优于上月，上月评估说法为持平。
在此同时，政府连续第二个月调高对企业信心的看法，称企业信心几乎持平，不过部分领域仍持谨慎态度。前月的描述为“显现谨慎心态”。
日本内阁府一位官员称，这一微幅上调是对10月1日日本央行短观调查的反映。调查显示，第三季大型制造商信心持稳，而日圆上涨抑制了生产机械等领域的资本支出。
另一方面，政府下调对楼市投资的评估，而上一份报告才刚刚上调过评估。报告称，房屋建设近期持稳，而此前的描述为正在升温。
然而由于日本央行的负利率政策拉低了抵押贷款利率，给楼市投资带来提振，房屋开工年率仍处于约100万户的高位。
日本4-6月当季经济环比年率为增长0.7%，较前季因闰年提振的增幅大大放缓，因出口及资本支出下降。接受路透调查的经济学家预计，今年剩余时间日本经济成长将基本持稳。(完)
(编译 艾茂林/张明钧/刘秀红；审校 李春喜/汪红英)
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