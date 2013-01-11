日本政府批准1,170亿美元经济刺激计划

路透东京1月11日 - 日本内阁周五批准一项经济刺激计划,支出规模为金融危机以来最大.首相安倍晋三雄心勃勃地希望促进经济增长和结束长期通缩问题.

政府将支出10.3万亿(兆)日圆(1,168亿美元),用于公共项目,鼓励企业投资以及对小企业提供金融援助,以帮助经济摆脱去年出口下降所引起的温和萎缩.

该刺激计划是3月止本年度追加预算13.1万亿日圆的一部分,这项预算将在下周由内阁批准.安倍孤注一掷,认为转向扩张性更强的财政政策和日本央行推出更多宽松政策,能够终结数年来经济迟滞的局面.

"我们将打造一个强化政府和日本央行合作的架构.我们强烈期待日本央行执行积极的货币宽松举措,且有明确的物价目标,"政府在声明稿中表示.

"除此之外,我们将继续密切关注汇市并做出适当反应."

政府预期刺激计划能让实质经济成长速度提高2个百分点,并创造60万个工作岗位.

这项策略并非没有风险,因日本债务负担已经是主要经济体中最重的.因投资者担心政府过度发债为财政支出融资,日本公债收益率一直在上升.

一位政府官员表示,当前财年政府将比原计划增加发行约5万亿日圆债券,为这项经济刺激计划筹措资金.

该刺激计划包括修缮老化道路和校舍等建筑项目,提供改补贴以鼓励企业开发新技术以及为小企业提供贷款担保.

对于地震与核灾难重建工作以及加强自然灾害防范方面的支出,政府将给予优先安排.

日本政府将建立多项涉及民间部门和政府支持银行的基金,其中一个基金用于鼓励银行对企业海外并购提供贷款,另一个则用于向推出新产品或业务种类的企业放贷.

追加预算将安排2.8万亿(兆)日圆,用于弥补养老储备金体系的缺口.这项预算案料将于下周出炉.

安倍领导的自民党上月赢得大选后,将重振经济作为首要任务.

安倍的支出承诺引发外界对该国公共债务恐进一步恶化的忧虑.日本公共债务已超过该国5万亿日圆经济规模的两倍,成为主要经济体中债务状况最差的国家.

自民党在上次下台前几乎没有中断地掌权超过半个世纪.期间自民党经济政策的主要标志正是过度的公共项目支出,也成为导致日本债务负担沉重的原因之一.(完)

(编译/审校 郑茵/戴素萍/梁睿雪/张涛/程琳)

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