日本政府或任命亚开行总裁黑田东彦为下任央行总裁--日经

* 政府将提名岩田规久男担任央行副总裁--日经

* 央行内部人士将填补另一副总裁空缺--日经

* 政府将在本周向国会递交提名

路透东京2月25日 - 日本经济新闻报道称,日本政府可能会提名亚洲开发银行总裁黑田东彦担任下任央行总裁.黑田东彦是积极宽松货币政策的提倡者.

在有报道称首相安倍晋三将在本周向议会递交对黑田东彦和两位副总裁提名之后,日圆兑美元在周一盘初下跌,至当地时间上午4:56时下跌1.4%至94.67.

长期以来黑田东彦便一直批评日本央行在扩大刺激力度方面过于迟缓.选择他作为央行总裁,可能会令日本央行采取更为激进的非传统措施,以达到1月时设定的2%的通胀率目标.

作为1999-2003年间日本财务省主管国际事务的次官,黑田东彦大力干预外汇市场以压低日圆,支持仰赖出口的经济.

日本经济新闻周一未援引消息源称,以极力倡导强力刺激性货币政策而闻名的学者岩田规久男,可能会被提名为央行副总裁.

该报还称,另一央行副总裁空缺可能会由央行内部一位官员来填补,最可能的人选是央行主管国际事务的理事中曾宏(Hiroshi Nakaso).

黑田东彦现年68岁,一直被认为是白川方明的有力继任者,因其在国际政策事务中具有丰富的经验,且倡导宽松货币政策的立场与安倍晋三吻合.

**政治操作**

不过黑田东彦能否真的接任央行总裁仍还是个未知数.

首相安倍晋三必须进行微妙的政治操作才能敲定,因为提名需经过国会众议院和参议院的批准,而在参议院中安倍领导的执政联盟未占得多数席位.

黑田东彦还呼吁日本央行通过非传统措施,比如扩大公债购买和购买股票,来在两年内实现2%的通胀目标.

如果黑田东彦担任下任央行总裁,他将提前离任亚洲开发银行总裁一职,这将削弱日本在亚开行的地位.自1966年亚开行成立以来,总裁一直由日本人担任.(完)

(编译 王洋; 审校 张涛/程琳)

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