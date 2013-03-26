日本政府称波音787试飞并不是正式认证程序的一部分

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透东京3月26日 - 日本国土交通省周二表示，波音(BA.N)旗下787 Dreamliner飞机试飞不是认证程序的一部分，但有助于该公司准备之后的电池测试飞航。
波音787 Dreamliner客机自1月起全面停飞，因日本航空(9201.T)及全日空(9202.T)分别发生787客机锂电池问题。
波音表示，周一“按计划”进行787试飞，且将会在进行另一次试飞，藉以收集资料送交给美国联邦航空管理局(FAA) 。
不过日本航空局周二表示，目前要说波音787客机何时复航仍为时过早。(完)
(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
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