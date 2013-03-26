日本政府称波音787试飞并不是正式认证程序的一部分

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认

路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。