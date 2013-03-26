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时事要闻 | 2013年 3月 26日 星期二 11:36 BJT

日本政府称波音787试飞并不是正式认证程序的一部分

路透东京3月26日 - 日本国土交通省周二表示，波音(BA.N)旗下787 Dreamliner飞机试飞不是认证程序的一部分，但有助于该公司准备之后的电池测试飞航。

波音787 Dreamliner客机自1月起全面停飞，因日本航空(9201.T)及全日空(9202.T)分别发生787客机锂电池问题。

波音表示，周一“按计划”进行787试飞，且将会在进行另一次试飞，藉以收集资料送交给美国联邦航空管理局(FAA) 。

不过日本航空局周二表示，目前要说波音787客机何时复航仍为时过早。(完)

(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)

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