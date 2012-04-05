日本政府提名央行审议委员接任人选遭参议院否决

路透东京4月5日电---日本央行的政策委员会出现两名空缺,反对党掌控的参议院周四否决政府提名的央行审议委员接任人选,议员认为提名人选对於放宽货币政策会不够积极.

这项否决透露出,央行仍将面临国会议员施压,要求扩大货币政策刺激或提高通货膨胀目标,协助日本脱离通缩.

"这显示出政坛不会容忍任何不太愿意宽松货币的人选,"德意志证券经济分析师安达诚司称.

参议院投票否决了政府提名人选河野龙太郎,河野龙太郎担任法国巴黎银行证券首席经济分析师,也是声誉颇佳的央行观察家.日本央行的九人政策委员会,目前有两个空缺.

接任提名人选需要获得参众两院通过.参院否决後,政府必须提出新人选,但何时提出及政府何时提交另一名空缺的提名,都不明朗.

日本央行下周将在两名缺额情况下举行政策会议.

分析师指出,虽然委员缺额不会对政策造成立即影响,但这让央行容易受政治干预左右,而且等到央行总裁及副总裁明年初任期届满时,可能会影响接任人选的选择.

"日本央行更加倾向进一步宽松的机率变大了,"明治安田生命经济师小玉佑一称.

"现在讨论下任总裁及副总裁还太早.但如果政治情势不变,那些强烈支持宽松的人选大概会雀屏中选."(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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