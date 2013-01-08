日本政府与央行或将就业增长亦列为共同目标--每日新闻

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透东京1月8日 - 日本每日新闻周二报导,政府和日本央行正在考虑签订一份政策协议,将实现2%通胀率以及稳定的就业增长都列为共同目标.
根据现行的日本央行法,央行的任务只有维持物价稳定这一项.但日本新首相安倍晋三亦呼吁央行设法促进就业.
报称,日本政府与央行正考虑在声明中将就业增长作为双方的共同目标,而不用修改日本央行法.该报导提及明消息来源.
报导并称,为保持日本央行引导货币政策的灵活性,双方声明可能不会给实现2%的通胀率设定时限,也不会提日本央行应具体采取哪些措施来实现这个通胀水平.(完)
(编译 郑茵/程琳; 审校 张涛)
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