日本政府与央行或将就业增长亦列为共同目标--每日新闻

路透东京1月8日 - 日本每日新闻周二报导,政府和日本央行正在考虑签订一份政策协议,将实现2%通胀率以及稳定的就业增长都列为共同目标.

根据现行的日本央行法,央行的任务只有维持物价稳定这一项.但日本新首相安倍晋三亦呼吁央行设法促进就业.

报称,日本政府与央行正考虑在声明中将就业增长作为双方的共同目标,而不用修改日本央行法.该报导提及明消息来源.

报导并称,为保持日本央行引导货币政策的灵活性,双方声明可能不会给实现2%的通胀率设定时限,也不会提日本央行应具体采取哪些措施来实现这个通胀水平.(完)

(编译 郑茵/程琳; 审校 张涛)

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