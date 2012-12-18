日本政府虽更迭 但海外对经济全面改观的期待偏低

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
路透伦敦12月17日 - 日本新政府所承诺的大胆政策,看来并不适合用来力挽经济滑坡.这场滑坡已让日本在不到一个世代的时间,就从全球经济舞台的主角沦落成配角.
日本自2000年以来已第四度陷于衰退,即将出任首相的安倍晋三先前选战的政见是日本央行"无限度"宽松货币政策以及大举扩增公共支出.
日圆自此开始走贬,而且如果日本央行屈服于政治压力而设定正式的通胀目标的话,日圆很有可能继续贬值.如此一来,日本出口商得以喘口气,并对经济成长贡献一臂之力.
"我们现在所处的世界,充斥着主要央行向金融体系所挹注的过剩流动性,但如果日本央行真的增加流动性,那么这对风险资产而言是另一个利多.这是另一个水龙头,有可能会被打开,"汇丰全球资产管理全球投资策略主管Philip Poole表示.
然如果宽松的财政和货币政策真的是万灵丹,日本的经济就不会一开始就被送入病房.
政府的预算赤字已达国内生产总值(GDP)的约10%,其总债务与GDP之比则从1990年的不到68%,到现在则超过235%.
早在10年前,日本央行就已经率先采用了非常规的货币政策,在利率降到接近零以后,推出了资产购买计划.现如今,其它主要央行也先后效法,尤其是美国联邦储备委员会(美联储,FED)和英国央行.
伦敦咨询公司Capital Economics首席国际分析师Julian Jessop称,投资者期望值可能太高.日本央行连1%的通胀目标都没实现,更不要说安倍希望的2%了.
更何况,自从房地产泡沫破灭后的20年来,多数时间都是自民党在执政.
"我不是毫不在意,但也有些怀疑政策是否会有重大转变."Jessop称.
**老龄化的负面影响**
日本政府采取何种政策之所以重要,不光是因为日本是全球第三大经济体.那些密切关注日本局势的国家,有很多也是公共债务沉重,利率已降至零,即将步入老龄化社会.
日本劳动适龄人口增幅在1980年代,也就是在资产泡沫破裂前夕达到顶峰,然后在新旧世纪之交时变为负增长.
这股趋势也体现在日本资本累积状况中,因为企业不愿在消费者群体缩小的情况下增加新投资.
法银巴黎证券东京经济分析师河野龙太郎说,在企业资本回报接近于零的情况下,宽松货币政策的效用就好比是在"推绳子".
资本投资大降为储蓄松了绑,用来为政府的巨额预算赤字融资.但总有一天,投资匮乏会将日本的趋势增长率从目前的不高于0.5%,拖低至零以下.
这样的话,税收收入将遭到压制,从而触发长久以来所担心的财政危机,2020年代初就可能发生,河野龙太郎在近期的报告中写道.
所有这些都让日本成为经济和社会政策的试验品.
联合国预测显示,未来20年美国和欧元区的15-64岁人口比例都料下降,与日本过去20年的情形如出一辙.
**改革,还是不改革?**
意大利和德国的人口结构尤其不利.
"如果说今天的欧洲以占世界7%略多的人口创造了全球约25%的GDP,并且必须为全球50%的社会支出融资,那么很显然,欧洲需要非常努力地工作才能维持当前的繁荣和生活方式,"德国总理梅克尔周一接受《金融时报》采访时说.
显而易见,梅克尔孜孜不倦敦促欧元区施行的节省开支和深入改革双重措施,用在日本身上是最合适的.
目前日本名义GDP低于1992年,极大的放大了债务与GDP之比.据花旗集团Nathan Sheets计算,过去20年该国工作时间总量下降了15%,而美国与欧元区同期内都是上升的.
尽管日本女性劳动参与率达到了欧美水平,但据政府估算,2010-2019年,劳动适龄人口还将减少770万人,或9.4%.外来移民是受到严格限制的.
"你是想让劳动力人口上升还是不想?目前为止日本的决定是不,这就决定了经济增长情况,就是这样."高盛董事长奥尼尔(Jim O’Neill)表示.
日本还没有受到债市施压,因此奥尼尔预计安倍内阁不会像爱尔兰、葡萄牙和西班牙那样,推行旨在提高生产力和经济增速的艰难改革.
但他也表示,日本目前形势让人产生这样一个问题:既然日本社会已经很富裕,干嘛还要冒着破坏社会和谐的风险,只是为了领先于新的竞争对手而实施改革呢?
毕竟日本人均GDP过去20年都在持续上升,失业率也保持在较低水平.
奥尼尔由此得出结论称,只要市场觉得还可以接受,日本继续其"开心的萧条",或许反而是非常理性的做法.(完)
(编译 戴素萍/程琳/艾茂林; 审校 王洋/隋芬)
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