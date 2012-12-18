日本政府虽更迭 但海外对经济全面改观的期待偏低

路透伦敦12月17日 - 日本新政府所承诺的大胆政策,看来并不适合用来力挽经济滑坡.这场滑坡已让日本在不到一个世代的时间,就从全球经济舞台的主角沦落成配角.

日本自2000年以来已第四度陷于衰退,即将出任首相的安倍晋三先前选战的政见是日本央行"无限度"宽松货币政策以及大举扩增公共支出.

日圆自此开始走贬,而且如果日本央行屈服于政治压力而设定正式的通胀目标的话,日圆很有可能继续贬值.如此一来,日本出口商得以喘口气,并对经济成长贡献一臂之力.

"我们现在所处的世界,充斥着主要央行向金融体系所挹注的过剩流动性,但如果日本央行真的增加流动性,那么这对风险资产而言是另一个利多.这是另一个水龙头,有可能会被打开,"汇丰全球资产管理全球投资策略主管Philip Poole表示.

然如果宽松的财政和货币政策真的是万灵丹,日本的经济就不会一开始就被送入病房.

政府的预算赤字已达国内生产总值(GDP)的约10%,其总债务与GDP之比则从1990年的不到68%,到现在则超过235%.

早在10年前,日本央行就已经率先采用了非常规的货币政策,在利率降到接近零以后,推出了资产购买计划.现如今,其它主要央行也先后效法,尤其是美国联邦储备委员会(美联储,FED)和英国央行.

伦敦咨询公司Capital Economics首席国际分析师Julian Jessop称,投资者期望值可能太高.日本央行连1%的通胀目标都没实现,更不要说安倍希望的2%了.

更何况,自从房地产泡沫破灭后的20年来,多数时间都是自民党在执政.

"我不是毫不在意,但也有些怀疑政策是否会有重大转变."Jessop称.

**老龄化的负面影响**

日本政府采取何种政策之所以重要,不光是因为日本是全球第三大经济体.那些密切关注日本局势的国家,有很多也是公共债务沉重,利率已降至零,即将步入老龄化社会.

日本劳动适龄人口增幅在1980年代,也就是在资产泡沫破裂前夕达到顶峰,然后在新旧世纪之交时变为负增长.

这股趋势也体现在日本资本累积状况中,因为企业不愿在消费者群体缩小的情况下增加新投资.

法银巴黎证券东京经济分析师河野龙太郎说,在企业资本回报接近于零的情况下,宽松货币政策的效用就好比是在"推绳子".

资本投资大降为储蓄松了绑,用来为政府的巨额预算赤字融资.但总有一天,投资匮乏会将日本的趋势增长率从目前的不高于0.5%,拖低至零以下.

这样的话,税收收入将遭到压制,从而触发长久以来所担心的财政危机,2020年代初就可能发生,河野龙太郎在近期的报告中写道.

所有这些都让日本成为经济和社会政策的试验品.

联合国预测显示,未来20年美国和欧元区的15-64岁人口比例都料下降,与日本过去20年的情形如出一辙.

**改革,还是不改革?**

意大利和德国的人口结构尤其不利.

"如果说今天的欧洲以占世界7%略多的人口创造了全球约25%的GDP,并且必须为全球50%的社会支出融资,那么很显然,欧洲需要非常努力地工作才能维持当前的繁荣和生活方式,"德国总理梅克尔周一接受《金融时报》采访时说.

显而易见,梅克尔孜孜不倦敦促欧元区施行的节省开支和深入改革双重措施,用在日本身上是最合适的.

目前日本名义GDP低于1992年,极大的放大了债务与GDP之比.据花旗集团Nathan Sheets计算,过去20年该国工作时间总量下降了15%,而美国与欧元区同期内都是上升的.

尽管日本女性劳动参与率达到了欧美水平,但据政府估算,2010-2019年,劳动适龄人口还将减少770万人,或9.4%.外来移民是受到严格限制的.

"你是想让劳动力人口上升还是不想?目前为止日本的决定是不,这就决定了经济增长情况,就是这样."高盛董事长奥尼尔(Jim O’Neill)表示.

日本还没有受到债市施压,因此奥尼尔预计安倍内阁不会像爱尔兰、葡萄牙和西班牙那样,推行旨在提高生产力和经济增速的艰难改革.

但他也表示,日本目前形势让人产生这样一个问题:既然日本社会已经很富裕,干嘛还要冒着破坏社会和谐的风险,只是为了领先于新的竞争对手而实施改革呢?

毕竟日本人均GDP过去20年都在持续上升,失业率也保持在较低水平.

奥尼尔由此得出结论称,只要市场觉得还可以接受,日本继续其"开心的萧条",或许反而是非常理性的做法.(完)

(编译 戴素萍/程琳/艾茂林; 审校 王洋/隋芬)

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