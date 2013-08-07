日本政府正考虑协助东电处理福岛辐射水问题

路透东京8月7日 - 日本经济产业省一名官员周三表示，日本政府正在考量是否向福岛核电厂经营者东京电力(9501.T)提供协助，以处理日益严重的辐射水问题。

该不愿具名的官员称，经济产业省非常慎重看待辐射水问题，且在考量提供协助的方式。该官员并未确认政府的协助是否由纳税人买单。

东京电力正采取各种措施来阻绝受辐射污染的地下水渗入太平洋。日本原子能管制委员会(Nuclear Regulation Authority)一名官员本周称，辐射水问题相当紧急，并呼吁采取更多行动来避免辐射水流入海洋。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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