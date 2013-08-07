日本政府正考虑协助东电处理福岛辐射水问题

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透东京8月7日 - 日本经济产业省一名官员周三表示，日本政府正在考量是否向福岛核电厂经营者东京电力(9501.T)提供协助，以处理日益严重的辐射水问题。
该不愿具名的官员称，经济产业省非常慎重看待辐射水问题，且在考量提供协助的方式。该官员并未确认政府的协助是否由纳税人买单。
东京电力正采取各种措施来阻绝受辐射污染的地下水渗入太平洋。日本原子能管制委员会(Nuclear Regulation Authority)一名官员本周称，辐射水问题相当紧急，并呼吁采取更多行动来避免辐射水流入海洋。(完)
(编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。