日本政府下调消费者支出评估 但维持整体经济评估不变

路透东京2月23日 - 日本政府2月下调对消费者支出的评估，为11个月以来首次下调，因面临食品价格上涨，一些购物者变得越来越节省。

政府维持整体经济评估不变，称经济正在逐步回升，但仍有零星疲弱迹象。

政府对消费者支出的暗淡看法，可能引发政策决定者的担忧，因这种看法暗示经济可能仍难以产生通胀。

“消费支出复苏的情况最近出现停滞，”内阁府周四公布的月度经济报告中称。

这代表此项评估较上月下降，内阁府上月称消费者支出正在复苏。

报告称，薪资和就业好转，但零售销售及家庭支出最近受到食品价格上涨的冲击--天气恶劣导致蔬菜价格攀高，消费者因而减少其他方面的开销。

内阁府也调降对房屋市场的评估，称楼市趋于疲弱。

报告称，近期数据已显示，由于供应过剩，租赁地产建筑活动出现大幅下滑，从而引发此次调降。

乐观消息是，政府11个月来首次上调了对资本支出的评估，称资本支出显现回升迹象。

日本内阁府还上调了对出口的评估，为四个月来首次，称出口在回升。

日本第四季经济在出口带动下成长，但不温不火的民间消费及美国保护主义风险令日本经济前景蒙阴。(完)