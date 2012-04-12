日本政府维持经济评估不变 上调出口评估

* 政府上调对出口的评估

* 警惕欧债危机、油价和电力供应等带来的风险

* 日本消费者物价降幅放缓,但仍处於温和通缩

路透东京4月12日电---日本政府周四维持经济缓慢复苏的评估不变,但上调对出口的预估.政府称海外船货显现趋稳迹象,因美国经济温和提速且亚洲恢复一部分需求.

日本政府在其月报中称,消费者物价下降速度放缓,但日本仍处温和通缩状态,这一点较前几次的报告略有变化,之前其只是说经济温和通缩.

"经济仍在缓慢加速,尽管地震带来的难题依然存在,"内阁府在4月的报告中称,这是其连续第六个月采用这一表述.

政府的观点与日本央行看法类似.日本央行周二表示,经济显示升温迹象,央行总裁白川方明也对经济前景发表乐观看法.

日本政府称,该国出口正"趋稳",为去年8月以来首次上调对出口的评估.此前日本政府曾称出口正在走弱.

日本2月录得五个月来首次贸易顺差,对美出口录得逾一年来最快增长速度.

"美国经济温和复苏给日本经济带来正面影响,日本对亚洲出口也有部分反弹.对欧洲出口似乎正在止跌."日本内阁府宏观经济分析主管Minoru Masujima表示.

"不过这并不表明出口将会快速上升,或海外经济复苏正在增强并影响日本经济."

鉴於日本核心消费者价格几无上涨,政府预计温和通缩压力将持续,并预期要实现日本央行的1%通胀目标尚待时日.

熟悉日本央行想法的消息人士表示,该行将在4月27日召开的下次会议上考虑透过增加公债购买规模来放宽货币政策,以使通胀升向目标水平.

报告称,消费者支出正在持稳,部分得益於政府对购买节能型汽车发放补贴,且工业产出正在温和回升.

"国内需求相对稳固,但并不强劲;工厂产出继续缓慢回升.我们准备评估更多数据,以决定是否提升日本经济预估."

报告指出,日本将在未来几个月维持经济复苏态势,但欧债危机、油价攀升和电力供应疑虑等构成风险.

日本政府急於让部分核电机组尽快重启,以避免夏季电力需求高峰时出现电力中断,但在核电站通过安全评估和地方政府批准之前,没有核电站能够重新启动.

日本政府亦对金融市场波动保持警惕,日圆兑美元当前已从上个月的11个月低点84.187日圆上升.

美元兑日圆周四报80.91,欧元兑日圆报约106.15.

"若日圆再度走强和股市下滑的趋势加速,有可能通过企业和消费者信心对经济产生负面影响."另一位官员说.

日本财务大臣安住淳周三称,正密切关注汇市走势,将观察审视市场趋势,并依此对汇率波动做出相应的反应.

在4月1日开始的财年,日本经济料将成长1.9%,因东北部震後重建活动增强.(完)

--编译/审校 艾茂林/李爽/洪曦/肖群英/杜明霞/徐文焰/张涛/隋芬

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