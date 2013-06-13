日本政府连续第二个月上调经济评估

路透东京6月13日 - 日本政府6月连续第二个月上调经济评估，在大规模财政和货币刺激政策的拉动下，出口和工业生产支持经济稳步复苏。

日本政府在周四公布的经济月报中称，经济增长稳步提速，措词较上月略微更加乐观。上月报告称经济在逐渐改善。

评估上调对于安倍的种种政策努力而言，无疑是个鼓舞的讯号。安倍试图将日本经济带出近二十年的通缩和增长停滞，他的政策理念被称作“安倍经济学”。

政府评估与日本央行的一致。央行周二上调了对日本经济的看法，指经济活动正在提速，这是央行连续第六个月乐观看待经济形势。不过，央行未推出新的举措，称公债市场正在企稳。

“（对增长）而言至关重要的出口一项，表现出明显的上升趋势，产出也连续第五个月增长，”一位内阁官员表示，“鉴于此，我们看到一些需求良性循环的迹象，影响将传导到产出和家庭收入方面。”

该官员还补充道，政府报告未提及近期金融市场波动的风险，因他们认为这只是短期震荡，而非类似于欧元区那样的结构性问题。

日股日经指数周四又步入熊市领域，这是不到一周内第二度跌入熊市领域。日经指数自5月23日触及五年半高点以来，已累计回跌逾20%。其周一曾短暂作出反弹。

美元兑日圆跌至95日圆下方，为4月4日日央行推出积极货币刺激举措以来的最低水准。

受坚实消费和出口上升的扶助，日本第一季经济环比年率为成长4.1%，但资本支出呈现连续五个季度的下滑，因企业不愿提高工厂和设备的支出。

“在资本支出回温前，不可能全力复苏；资本支出回温，就业和收入才会增加，将有助于持久的成长。”前述官员表示。

周三的数据显示日本4月核心机械订单降幅大于预期，且为三个月来首次下降，因企业对增加资本支出仍犹豫不决。

政府报告称，出口展现上行趋势。此评估较5月上调，且为连续三个月上调，对美国汽车出口增加，对中国汽车零组件出口趋稳。

报告还称工厂产出升温，为连续两个月上调评估。先前政府曾说产出温和上升。

内阁府指出民间消费在改善且资本支出呈现平稳状态，在此方面维持和上月同样的评估。(完)

(编译 李春喜/高琦/张若琪 审校 蔡美珍/王洋)

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