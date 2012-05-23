日本政府可能向伊朗原油船运提供责任保险--日经

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透5月23日电---《日本经济新闻》报导称,欧盟对伊朗的制裁7月生效後,日本政府可能承担起载运伊朗石油至日本的油轮责任曝险.
根据日本法令,运输业者需投保意外损失责任险,包括漏油和死亡等事故.
日经报导称,多数这类保险都由日本船东互保协会(JPIA)提供,该协会再向再保险公司投保,避免可能的重大赔偿.
多数再保险均由欧盟的保险业者提供,但自7月1日起,欧盟的保险业者将被禁止为伊朗原油相关的责任提供保险.
报导称,若无再保险,JPIA的损失责任险上限仅到800万美元,而不是目前的最高76亿美元,这使得运输业者打消了承运伊朗石油的意愿.
日经指出,日本政府预计将挑起JPIA涵盖的800万美元以外的损失责任,但最高责任金额不会超过76亿美元,且提案将仅适用运输伊朗原油至日本的油轮.
报导还称,政府预计最初的一年将有大约16艘油轮动用这项计画;寻求政府覆盖额外保险的运输公司可能每年将支付每艘油轮2,000万-3,000万日圆(25.03万-37.54万美元)的投保费用.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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