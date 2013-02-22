日本政府不可能完成的任务：在15个月中支出一千亿美元

路透东京2月22日 - 如果一个国家看上去什么都不缺,还能买点什么?

这道难题正摆在日本首相安倍晋三的面前,他需要在未来15个月支出逾1,000亿美元用于基础设施建设,以帮助国内经济复苏.但在灯光闪烁的高速列车、纵横交错的高架公路以及一连串人工岛屿的衬托下,日本这个超级现代化国家似乎用不了这么多钱.

"目前正值人口老龄化且不断减少之际,我们不能简单沿用过去那种修建道路和基础设施的做法,"法政大学公共政策学教授五十岚敬喜(Takayoshi Igarashi)说.他曾就2011年灾后重建问题为前民主党政府提供咨询建议.

安倍晋三计划中的当务之急是基础设施支出,此外还有敦促日本央行采取更积极举措以结束通缩.自12月上任以来,他已留出10万亿日圆(1,070亿美元)用于未来15个月的基础设施新建和改造--其中一半的资金由政府债务融资而来.

这相当于经济合作暨发展组织(OECD)预估全球每年交通基础设施项目支出总额的四分之一.

经济疲弱时增加政府支出是最经典的补救办法.但日本已经一而再再而三地使用过--自1990年以来已在钢筋混凝土中抛掷了约2万亿美元,试图复兴经济,最后却徒劳无功.现在日本经济处于2000年以来的第四次衰退当中.

分析师警告称,若不进行改革以提升日本经济长期成长潜力,增加此类支出就只能起到短暂作用,而且会使两倍多于经济产值的政府债务进一步膨胀.

"影响应该会很大,但持续时间短暂,"野村证券首席分析师Tomo Kinoshita表示.他估计,每增加10万亿(兆)日圆支出仅会对GDP贡献约11万亿.

但就连这种效果也难实现,因为很多设施已经建有.虽然安倍凭借重振经济的承诺而掌权,但他所在的自民党数十年来习惯于基建投资来拉票的做法,已经使得日本到处都是政治分赃留下的无谓建设项目.这种做法帮助自民党从1955年以来在政坛占据了主导地位.

日本国土面积排名世界第61,但公路里程却达到世界第五,有120万公里;日本还有68万座桥梁,近1万条隧道,250条新干线以及98个机场.政府批评人士长期以来指责说,许多设施毫无价值--多余、造价高且破坏环境.

当民主党在2009年大选中击败自民党时,曾经试图搁置这些建设项目,以作为其减少浪费以及把政府重心从"混凝土转向民众"的竞选纲领的内容之一.

安倍政府表示,可能会重新启动公共工程项目,但不会重犯过去的错误."我们需要牢记,建设基础设施会带来益处,但项目完成后,维护成本和债务依然存在,"日本经济财政大臣甘利明在近期一个电视访谈节目中表示."我们不会只为了建设而进行公共工程项目."

**过度建设**

但如果不去修建更多费钱而又没什么用的东西,那么政府有可能达不到支出目标,也无法取得想要的刺激效果.简言之,看不出来日本需要把这1,000亿美元投在什么地方.

这笔钱大约是在大阪外海人工岛上建造关西机场所花2.466兆(万亿)日圆(约合260亿美元)的四倍.中日本高速道路株式会社表示,一条经过富士山长达254公里、为期10年的公路建设项目也只会耗资470亿美元.

也就是说,安倍的10兆日圆足以再建一条长500公里的高速公路、四个大型国际机场,或者20个水坝.

而且这个计划还不包括政府在19兆日圆震后重建资金基础上追加的6兆日圆.之前的19兆日圆只动用了略多于一半.

然这些资金只是安倍希望在2014年4月前的支出.他已暗示,未来10年每年都将支出类似的金额,前提是他也能掌权那么久.由于民间部门和地方团体的投资料与政府规模相近,未来10年投资总额将会达到200兆日圆(约合2.16兆美元),或相当于国内生产总值(GDP)的约40%.

安倍表示,投资的目标是刺激经济成长并改善日本对地震和海啸等灾害的应变能力.

日本的许多道路、桥梁、隧道及水坝都是在战后经济起飞时期建设的,如今需要修缮.其中一个悲惨的例子就是,去年12月时,东京以西80公里处一条1970年代建造的隧道发生坍塌,造成九人罹难.

但日本国土交通省在2010年发布的研究报告中估算,日本基础设施的改造成本将持续升高,到2060年将高达190兆日圆.不过到2020年底前,包括修复和维护在内的每年花费将略逾5兆日圆,是安倍计划支出的一半.

北海道大学公共政策教授Atsushi Miyawaki指出,投资非必要的基础设施,超过保持日本安全所需的水平,这没什么经济上的意义,"存在一个大规模国内投资能带来多少经济贡献的问题,"

经济学家还对政府借款能否达到安倍晋三要求的水平提出质疑."我们不应完全相信200兆日圆这个数字,"第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示."我认为它不现实."

**人口问题**

谁将使用这些新设施,谁将建设这些设施,连这样的问题甚至还不得而知.

政府统计数据显示,由于生育率低,日本人口每年减少超过25万人,劳动年龄人口以两倍于这个速度下滑.厚生劳动省预计日本人口到2060年将减少近三分之一,低于9,000万人.

这意味着日本公路上的汽车数量将减少.日本汽车研究公司Fourin预计,到2020年日本汽车销量将从去年的近540万辆降低至450万辆,到2040年将为300万辆左右.

日本的建筑工人也在减少,现在比1997年少了三分之一,灾后重建地区的建筑公司已在招工方面遇到难题.(完)

(编译 郑茵/李爽/戴素萍/石冠兰; 审校 侯向明/隋芬/许娜)

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