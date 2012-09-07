若不通过赤字议案 日本政府资金恐在11月底前耗尽--财务大臣

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透东京9月7日电---日本财务大臣安住淳周五表示,由於反对党阻止通过覆盖年度国家预算约40%的赤字-债券议案,政府已决定采取紧急计划以避免现金耗尽.
该紧急计划包括暂缓9-11月间5万亿日圆(633.2亿美元)的政府一般账户预算支出.
若不通过赤字-债券议案,日本政府恐在11月底之前耗尽资金,并可能考虑进一步延缓支出.
没有迹象显示,日本反对党控制的议会将在本次会议周六闭幕前批准债券议案,反对党要求提前举行大选投票以换取该法案获得通过.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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