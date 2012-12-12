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时事要闻 | 2012年 12月 12日 星期三 09:45 BJT

日本政府称朝鲜发射一枚导弹 可能经过冲绳

路透东京12月12日 - 日本政府表示,朝鲜(北韩)周三发射了一枚火箭,可能经过冲绳.

日本政府声明称,该火箭于0049GMT从朝鲜西海岸发射.

朝鲜曾表示将发射一颗卫星,并向国际组织通报该火箭的运行轨迹可能经过日本南部冲绳附近岛屿.

朝鲜在12月1日宣布此次发射计划.韩国,美国,日本和俄罗斯等国对此表示谴责,因这被认为是试射远程导弹的一种方式.(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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