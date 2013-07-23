日本政府连续第三个月上调经济评估 称通缩缓和

分析：日本家庭节俭习惯根深蒂固 令央行和零售商一筹莫展
路透东京4月14日 - 野上德仁是东京一名37岁的系统工程师，周末开车去折扣店批量购买便宜的食品杂货，虽然他的收入足够应付开销，而且日本经济复苏的前景变得更加光明。
* 政府称经济朝着自我持续性复苏发展
* 最近物价趋势显示通缩有所缓解
* 政府调高对资本支出、制造业产出和企业信心的评估
路透东京7月23日 - 日本政府7月连续第三个月上调对经济评估，称采取货币宽松和大举支出的扩张性政策令通缩有所缓解。
上调经济评估反映了首相安倍晋三推行的政策产生效果。安倍所在的执政联盟在周日的参院选举中大胜后，他于周一承诺将继续专注于振兴经济。
政府也上调了对资本支出、工业生产与企业信心等指标的评估，因信心正在复苏，且日圆走软帮助提升企业获利。
“经济在稳步提速，显示出一些可能自行持续复苏的动向，”内阁府在周二公布的经济月报中称。
上个月的报告已经确认经济在改善。
该报告称“近来的物价走势表明，通缩正在缓解，”对于首相安倍晋三，这是一个令人振奋的迹象，他一直致力于解决持续达15年的通缩。
本项评估与日本央行的看法一致。央行已表示，受到日圆贬值及大规模货币刺激政策的提振，日本经济终于复苏。
一位内阁府官员说，在把近期乐观迹象定义为经济明确复苏之前，“我们必须见到企业资本支出以及收入方面更进一步回升。”
日本政府在四个月内首度上调对资本支出的评估，称其“正在平衡当中，而且有逐渐上升的迹象。”
工业生产“在以温和步伐增长”，政府连续第三个月上调对工业生产的评估。
报告称，企业信心在好转，为五个月来首度上调。
日本政府重申，随着企业获利改善渗透进家庭收入和企业投资，以及出口反弹，日本经济将持续复苏。(完)
(编译 石冠兰 审校 张若琪)
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