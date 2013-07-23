日本政府连续第三个月上调经济评估 称通缩缓和

* 政府称经济朝着自我持续性复苏发展

* 最近物价趋势显示通缩有所缓解

* 政府调高对资本支出、制造业产出和企业信心的评估

路透东京7月23日 - 日本政府7月连续第三个月上调对经济评估，称采取货币宽松和大举支出的扩张性政策令通缩有所缓解。

上调经济评估反映了首相安倍晋三推行的政策产生效果。安倍所在的执政联盟在周日的参院选举中大胜后，他于周一承诺将继续专注于振兴经济。

政府也上调了对资本支出、工业生产与企业信心等指标的评估，因信心正在复苏，且日圆走软帮助提升企业获利。

“经济在稳步提速，显示出一些可能自行持续复苏的动向，”内阁府在周二公布的经济月报中称。

上个月的报告已经确认经济在改善。

该报告称“近来的物价走势表明，通缩正在缓解，”对于首相安倍晋三，这是一个令人振奋的迹象，他一直致力于解决持续达15年的通缩。

本项评估与日本央行的看法一致。央行已表示，受到日圆贬值及大规模货币刺激政策的提振，日本经济终于复苏。

一位内阁府官员说，在把近期乐观迹象定义为经济明确复苏之前，“我们必须见到企业资本支出以及收入方面更进一步回升。”

日本政府在四个月内首度上调对资本支出的评估，称其“正在平衡当中，而且有逐渐上升的迹象。”

工业生产“在以温和步伐增长”，政府连续第三个月上调对工业生产的评估。

报告称，企业信心在好转，为五个月来首度上调。

日本政府重申，随着企业获利改善渗透进家庭收入和企业投资，以及出口反弹，日本经济将持续复苏。(完)

(编译 石冠兰 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。