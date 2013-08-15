日本政府在月报中称通缩即将结束

8月12日在东京街头拍到的日经指数显示屏。 REUTERS/Issei Kato

路透东京8月15日 - 日本政府周四表示，该国通缩局面正接近结束，这是近四年来政府对于物价形势的最乐观评价。经济稳步回暖令更多企业得以向消费者转嫁成本上涨的压力。

政府还上修对就业市场的评估，称其“正在改善”。首相安倍晋三推行的刺激政策导致日圆下跌，提振了制造商获利并将失业率推低至雷曼兄弟破产前的水平。

“最近的物价状况表明，通缩即将结束，”政府在8月经济报告中称。这一观点比7月报告更加乐观，政府在7月时称通缩压力正在缓解。

但据一位官员对记者表示，目前宣布日本已持久摆脱通缩为时尚早，其并指出这样做需要等到消费物价更为长期的上涨。

日本消费者价格6月上涨，为一年多来首见，但多数涨幅来自电价而非需求走强。

政府自2009年11月来一直称经济处于通缩。报告撤除“通缩”一词，或宣称通缩结束，将预示其对抗价格下跌的努力取得了重大胜利。

日本政府维持对整体经济的看法不变，称经济正在“稳步回升并显现出走向持续复苏的一些迹象”。

上调就业市场评估之前有数据显示，日本6月失业率降至2008年10月以来最低水准3.9%。上月该报告表示就业市场正在改善，虽有一些疲弱迹象。

日本4-6月国内生产总值(GDP)环比年率成长2.6%，为连续第三季扩张，因在个人消费持续走强之际，出口也增加。

这对日本首相安倍晋三和日本央行来说都是好预兆。安倍将结束经济停滞局面作为首要政策任务，日本央行4月祭出了激进货币刺激举措以在两年内达到2%的通胀率目标。

但忧虑依然存在。

本周稍早的数据显示，日本6月核心机械订单下降，且企业预计本季将进一步下跌。在围绕如何解决庞大且日益增长的公共债务的讨论升温之际，这是政府刺激措施尚未提振企业资本支出的又一迹象。

日本第二季经济成长亦低于预期，这为那些希望暂缓提高消费税的人士提供了更多理由。(完)

(编译 徐文焰/张荻/于春红; 审校 张涛/隋芬)

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