日本政府两个月来首次上调经济评估

路透东京5月20日 - 日本政府5月上调对经济的评估，为两个月来首次，表明随着出口和制造业产出上升，经济增长在加速。

据日本政府周一公布的月度经济报告，日本经济在逐步复苏。上个月时政府表示，经济显示复苏迹象，但仍有一些疲弱点。

上周出炉的数据显示，日本1-3月国内生产总值(GDP)创一年来最快增速，因消费者支出上升和出口反弹扶助经济从去年的下滑中复苏。

日本政府上调经济评估凸显首相安倍晋三政策的成功。安倍推行刺激性支出政策，并结合大规模货币宽松举措以刺激经济，这种政策组合致使日圆大幅贬值。

“我们预计经济将继续复苏，因出口改善而且经济刺激和货币政策举措提振信心，”内阁府在报告中说。

安倍推行了大规模货币宽松举措以及财政支出措施，旨在对抗已长达15年的通缩。

被称为“安倍经济学”的政策组合已把日圆兑美元汇率打压至四年半低位，而且刺激日股.N225自去年11月以来上涨约75%。

日本政府称，出口正展现出复苏迹象。这是连续第二个月调升评估。

该报告称，制造业正在逐步复苏。这是日本政府两个月来首度上调制造业预估。4月时内阁府认为仅是展现出复苏迹象。

日本内阁府称，民间消费正在回暖，而资本支出正在触底。内阁府的观点较上月的报告没有变化。

上月日本央行承诺央行将无限量买进资产，并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270万亿日圆(2.9万亿美元)，以结束通缩局面且实现2%的通胀率目标。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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