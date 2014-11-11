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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 15:54 BJT

日本金融：GPIF称正式宣布调整投资配比之前，已开始卖出日债

“据我了解，GPIF在正式变动资产配置之前已经出售日本公债，”GPIF投资委员会负责人米泽康博周二接受路透专访时表示。

“目前仍在继续出售，”他补充说。(完)

(编译 艾茂林/李春喜; 审校 蔡美珍)
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