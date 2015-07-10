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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 16:33 BJT

日本金融：GPIF上财年投资收益创纪录，得益于股市上扬和日圆走软

截至3月底，该基金对日本公债的配置比例为39.39%，对日本股票的配置比例为22.00%，海外债券配置比例为12.63%，海外股票配置比例为20.89%，短期资产配置比例为5.08%。

根据其配比计划，该基金将进一步减持日本公债至35%，对海外和国内股票的配置比例目标均为25%。

路透基于GPIF全年和第三季数据的计算显示，该基金在1-3月买进1.3万亿日圆日本股票，买进2.4万亿日圆海外股票。

GPIF上个财年还开始投资于基础设施，截至3月底，这方面投资的总值55亿日圆，较最初投资时亏损7亿日圆，受汇率因素影响。该基金并未说明投资于哪些或者多少基础设施项目。(完)

(编译 王颖/杜明霞；审校 李春喜/王颖)

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