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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 14:12 BJT

日本金融：政府退休金投资基金准备对冲汇率波动风险

路透东京12月9日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)理事长三谷隆博周三表示，该基金已经准备对美元和欧元的波动风险进行对冲，以将可能的投资亏损最小化。该基金管理着上万亿美元资金。

GPIF第三季录得创纪录的7.9万亿(兆)日圆(643.4亿美元)亏损，因中国经济放缓导致金融市场震荡，从而打击全球股市。

GPIF去年做出了历史性转变，即放弃在投资组合中国内公债占大多数的做法，响应首相安倍晋三在金融市场中促进冒险和树立信心的呼吁。

三谷隆博还表示，如果政府允许GPIF直接投资于股票，该基金将开始对股票进行被动式管理。

日本政府正在就是否放松GPIF的管理规则、以允许其直接投资于股票进行辩论。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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