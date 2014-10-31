日本金融：政府将批准GPIF配比调整计划，日股占比目标调高至25%--消息

消息人士称，厚生劳动省的一个委员会将在下午讨论GPIF的重新配置计划，之后由厚生劳动大臣盐崎恭久批准。

消息人士并称，对外国股票的持有比例也将从当前的12%提高。

GPIF的发言人对重新配置问题未予置评，称仍在讨论之中。