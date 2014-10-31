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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 08:29 BJT

日本金融：政府将批准GPIF配比调整计划，日股占比目标调高至25%--消息

消息人士称，厚生劳动省的一个委员会将在下午讨论GPIF的重新配置计划，之后由厚生劳动大臣盐崎恭久批准。

消息人士并称，对外国股票的持有比例也将从当前的12%提高。

GPIF的发言人对重新配置问题未予置评，称仍在讨论之中。

日经周四报导称，GPIF将把日圆债券配置比例降至35%，并将国内和外国股票配置比例分别提高至25%。(完) (翻译 李爽/张荻；审校 许娜/徐文焰)
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