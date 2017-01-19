专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资

路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。

GPIF理事长高桥则广在路透专访中表示，GPIF也可能很快开始投资房地产以提高回报，将所谓另类资产的配置比重由0.04%提高。

“我希望在春季之前聘请一家顾问，希望夏季之前聘请到基金管理公司，今年投资于组合基金(funds of funds)”高桥则广指出。

到9月底时，GPIF的投资规模为132.8万亿日圆(1.16万亿美元)。GPIF在私募股权及基础建设的投资比重最高可到5%，但GPIF的投资主要放在日本公债及日本股票。由于GPIF的规模极大，只要策略略有调整，就能提振私募股权业者，可能为他们带来数十亿美元的新资金在全球投资。

高桥则广称，由于国内缺乏机会，任何新投资都可能投在日本以外的资产上。

“我真的希望购买日本资产，”他说，“我们有很多资金...但日本基础设施或私募股权方面的交易很少。”

高桥则广和首席投资官Hiromichi Mizuno已经与加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)和新加坡政府投资公司(GIC)等机构投资者会面。高桥则广说，未来GPIF可能与这种基金共同投资。

“首先，我们想要进行组合型基金的投资，其次，在下一个阶段，我们将与CPPIB或GIC等大型投资基金共同投资于大型项目，”他指出。

GPIF公布，在截至9月的第二财季收入为209亿美元，受惠于全球股市上涨带来的收益。(完)