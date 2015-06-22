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国际财经 | 2015年 6月 22日 星期一 11:59 BJT

密切关注希腊谈判 若破裂或冲击日本乃至全球经济--日财相

路透东京6月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周一表示，他正密切关注希腊及其债权人的谈判是否会打破僵局，因为如果谈判破裂，可能会给日本乃至全球经济造成冲击。

“日本媒体一直报导称，即便希腊财政崩溃，也不会影响日本，但我没法这么说，”麻生在内阁会议后向记者称，并指出雷曼兄弟倒闭引发了全球金融危机。

麻生发表讲话前，希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。(完)

(编译 许娜；审校 李婷仪)

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