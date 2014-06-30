《焦点》日本降企业税短期效益恐有限，中长期料有利经济成长

OECD的34个成员国中，日本的企业税率是继美国之后第二高的。OECD企业税平均约为25%，英国、德国和加拿大的企业税都低于30%。

在亚洲，中国和韩国的企业税约为25%，新加坡为17%。

**时机恰当**

有些观察家相信，由于对外国买家来说日本中小企业看起来很有吸引力，因此应鼓励外国直接投资。

“很多外资公司都希望购买中型日企。我们迎来买兴高峰，这可能是第一次也是最后一次，”波士顿咨询公司(BCG)日本联席总裁Takashi Mitachi表示。

但他补充说，除非加上放宽签证限制和鼓励企业家精神的举措，否则减税不会有效。

为了在2020/21财年实现平衡基本预算的目标，扩大税基对于安倍非常关键。日本的公共债务是经济规模的两倍，目前是发达国家中最高的。

分析师表示，日本政府应找到分散企业税负担的方法，这将帮助精简业务及增强竞争力。

“如果向亏损的企业征收企业税，那么会导致企业重组，并且鼓励这些企业更好的利用资本，以提高利润。”野村证券的Nogimori表示。(完)