《焦点》日本降企业税短期效益恐有限，中长期料有利经济成长

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
OECD的34个成员国中，日本的企业税率是继美国之后第二高的。OECD企业税平均约为25%，英国、德国和加拿大的企业税都低于30%。
在亚洲，中国和韩国的企业税约为25%，新加坡为17%。
**时机恰当**
有些观察家相信，由于对外国买家来说日本中小企业看起来很有吸引力，因此应鼓励外国直接投资。
“很多外资公司都希望购买中型日企。我们迎来买兴高峰，这可能是第一次也是最后一次，”波士顿咨询公司(BCG)日本联席总裁Takashi Mitachi表示。
但他补充说，除非加上放宽签证限制和鼓励企业家精神的举措，否则减税不会有效。
为了在2020/21财年实现平衡基本预算的目标，扩大税基对于安倍非常关键。日本的公共债务是经济规模的两倍，目前是发达国家中最高的。
分析师表示，日本政府应找到分散企业税负担的方法，这将帮助精简业务及增强竞争力。
“如果向亏损的企业征收企业税，那么会导致企业重组，并且鼓励这些企业更好的利用资本，以提高利润。”野村证券的Nogimori表示。(完)
(编译 李爽/王兴亚/杜明霞；审校 张明钧/于春红)
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