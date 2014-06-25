日本政府及车企押注燃料电池汽车

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月25日（记者 Yoko Kubota/Maki Shiraki） - 日本政府和丰田汽车 等大型车企正在合力加速燃料电池时代的到来。氢燃料电池耗资不菲且技术复杂，但是可能由此结束汽车排放污染问题。

日本首相安倍晋三周二公布了第三轮经济刺激计划，其中包括促进发展氢能源的路线图。该路线图呼吁为燃料电池汽车购买者提供补贴及减税优惠，并放松了对发展氢燃料站的限制。

这将对丰田汽车和本田汽车 在2015年开始上市销售燃料电池汽车的计划构成重大支持。预计丰田周三将公布其新燃料电池汽车的价格和设计。

日本三大汽车制造商中有两家开发燃料电池，日本未来保持汽车大国的地位看似将系于这项未来数十年内的重要技术。

汽车行业对于日本经济具有特殊意义，它提供9%左右的工作机会以及大约20%的制造业产出。汽车产业也是日本在全球竞争中仍屹立不倒的几个大型产业之一，日本电子等产业已经基本上失去了往昔的辉煌。

日本自民党正在推动为消费者提供慷慨的补贴和税收优惠，计划到2025年将燃料电池汽车的价格降到2万美元左右。政府还计划到2016年3月末在燃料电池汽车最先上市的城市内兴建100座氢燃料站。

“为了保持全球竞争力，日本不能在这个领域落后，”日本环境省前大臣Yuriko Koike说道。他和多位自民党议员呼吁推进氢能源开发。

氢燃料电池汽车排放的只有水蒸气和热量。氢燃料生产排放一定量的二氧化碳，不过日本希望到2040年实现无碳生产。

氢燃料汽车行驶里程是电池驱动的电动汽车的五倍，且仅需几分钟即可完成重新加注，而电动汽车的充电要花费30分钟至数小时不等。

但燃料电池汽车面临的挑战也是巨大的，市场成长可能缓慢，尤其是考虑到兴建氢燃料站等基础设施的投入，在价格下降之前很可能要严重依赖政府补贴。

“甚至10年以后，燃料电池汽车在日本市场占有率很可能还不到10%，”东京都市大学教授、汽车行业专家Ryuichiro Inoue说道。

“这不是有关未来10年的战略，而是未来二三十年。”

韩国现代汽车 和戴姆勒 也在生产燃料电池汽车，但是日本车企认为自身具有优势，因去年联合国采纳日本车企的很多建议，制定了全球燃料电池安全标准。这意味着，日本车企在出口产品时可能会避免在燃料电池规范方面做重大改变，从而能够保持较低的价格。（完）