日本迅销旗下GU品牌拟靠低价策略进军西方市场

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透东京6月17日 - 日本迅销(9983.T)计划先在邻近亚洲市场树立起GU服装品牌，几年内再打入西方市场。GU是平价服饰品牌优衣库(Uniqlo)的低价副品牌。
迅销为亚洲最大的服装商，在日本本土拥有近280家GU店铺，在上海也有一家。GU社长柚木治周二表示，打算未来几个月在台湾新开两个店铺，从明年起将在韩国、香港和东南亚开设更多门店。
GU取自日语“自由”的读音，仅占迅销营收的7%。但该品牌的快速成长，将有助迅销集团实现计划，到2020年时营收增加四倍至5万亿日圆(490亿美元)，取代西班牙Inditex (ITX.MC) 成为全球第一大服装零售商。
GU主要贩卖售价低于1,000日圆(10美元)的服装。其成本和价格之所以能这么低，全靠店员数量只有优衣库一半来实现，出售的衣服多数直接挂在衣架上，省却叠放的麻烦。
“从明年开始我们将首先在亚洲扩张，如果一切顺利，将在之后几年内打入欧洲和美国，”GU社长柚木治周二接受路透记者访问时说。
柚木治表示，为实现业务全球化，GU需要成为一个低调但又不失时髦的品牌，既能吸引少男少女和20来岁的年轻人，也能吸引更年长的受众，同时不用与西方竞争对手展开直接竞争。
“我的设想是，让GU成为一家超大型的服装便利店，”他说。“我们既有不可缺少的基本款，也有常换常新的潮流单品，两者都以低价出售，就像便利店的商品一样。”
GU品牌截至8月31日的营业年度营收目标，是首次超过1,000亿日圆，比去年营收高出至少五分之一。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。
路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)