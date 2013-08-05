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时事要闻 | 2013年 8月 5日 星期一 17:51 BJT

美军一架直升机在冲绳坠毁

日本东京8月5日 - 据日本官员称，一架美军直升机周一在日本冲绳坠毁。此事会令日本民众对美军基地集中在冲绳更为愤怒。

该官员称，出事飞机在美国海军陆战队位于冲绳中部的汉森营地内部着陆时坠毁，当地居民中没有人员伤亡，目前尚无关于美军人员的消息。

视频画面显示，远处一座山边着火，冒起浓烟。当地官员称已派消防员前往。

日本民营电视台NTV称，出事飞机为CH-46型直升机。路透尚未联系到驻日美军发言人就此报道置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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