美军一架直升机在冲绳坠毁

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
日本东京8月5日 - 据日本官员称，一架美军直升机周一在日本冲绳坠毁。此事会令日本民众对美军基地集中在冲绳更为愤怒。
该官员称，出事飞机在美国海军陆战队位于冲绳中部的汉森营地内部着陆时坠毁，当地居民中没有人员伤亡，目前尚无关于美军人员的消息。
视频画面显示，远处一座山边着火，冒起浓烟。当地官员称已派消防员前往。
日本民营电视台NTV称，出事飞机为CH-46型直升机。路透尚未联系到驻日美军发言人就此报道置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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