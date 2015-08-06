安倍顾问称日本发动的鲁莽战争令亚洲遭受巨大伤害

路透东京8月6日 （Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka） - 日本首相安倍晋三的顾问们在周四发布的一份报告中一致称，日本发动的“鲁莽战争”在亚洲造成了巨大伤害，但在是否能用“侵略”一词描述日本当时的行为上产生了分歧。

该报告将为安倍发表二战结束70周年声明提供参考，报告长38页，涉及逾100年历史。

报告中称日本自1931年对中国进行了侵略，但称一些顾问反对“侵略”一词的使用，因为国际法上缺乏对“侵略”的定义，加之他们不愿意在其他国家当时也从事了类似行动时单独指出日本。

安倍周四在广岛原子弹爆炸70周年纪念日上重申，他维持之前的战争声明，包括前首相村山富市1995年作出的“衷心道歉”。

但安倍也质疑“侵略”一词的使用，且安倍暗示将以自己的语言发表一份向前看的声明引发了有关他意欲淡化过往道歉的关切。“侵略”是村山谈话中的一个关键措辞。

“在满洲事变（1931年）（中国称‘九一八事变’）后，日本扩大了对亚洲大陆的侵略，偏离了一战后转向民族自决、战争非法化、民主化以及强调经济发展的轨道……并通过一场鲁莽的战争对多个国家--主要是亚洲国家--造成了巨大伤害，”顾问们称。

“尤其是在中国，这在广大地区造成了许多受害者。”

尽管如此，顾问们称，在20世纪下半叶，“基于对战争的深切悔恨，日本已经重生为一个完全不同的国家”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。