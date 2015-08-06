克里称广岛原子弹爆炸70周年纪念凸显了伊核协议的重要性

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡8月6日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里周四称，日本广岛原子弹爆炸70周年纪念凸显了上月达成的伊核协议的重要性。
广岛市周四举行原子弹爆炸70周年纪念活动，该市市长松井一实呼吁废除核武器。
正在马来西亚出席地区会议的克里被问及他对广岛原子弹爆炸70周年纪念有何感想。
克里回复道：“不可能对此没有感想。我关注该纪念活动……不用说，这有力地提醒人们，那场战争对人类及各个国家的影响如今依然存在，同时还凸显了我们与伊朗达成的核协议的重要性。”
他还称，广岛原子弹爆炸70周年纪念还凸显了美国与其他国家、特别是与俄罗斯合作减少现有核武器数量的重要性。
美国派本国驻日本大使卡洛琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）及副国务卿高特莫勒（Rose Gottemoeller）出席了广岛原子弹爆炸70周年纪念活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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