克里称广岛原子弹爆炸70周年纪念凸显了伊核协议的重要性

路透吉隆坡8月6日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里周四称，日本广岛原子弹爆炸70周年纪念凸显了上月达成的伊核协议的重要性。

广岛市周四举行原子弹爆炸70周年纪念活动，该市市长松井一实呼吁废除核武器。

正在马来西亚出席地区会议的克里被问及他对广岛原子弹爆炸70周年纪念有何感想。

克里回复道：“不可能对此没有感想。我关注该纪念活动……不用说，这有力地提醒人们，那场战争对人类及各个国家的影响如今依然存在，同时还凸显了我们与伊朗达成的核协议的重要性。”

他还称，广岛原子弹爆炸70周年纪念还凸显了美国与其他国家、特别是与俄罗斯合作减少现有核武器数量的重要性。

美国派本国驻日本大使卡洛琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）及副国务卿高特莫勒（Rose Gottemoeller）出席了广岛原子弹爆炸70周年纪念活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。