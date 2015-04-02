安倍将看美国“脸色”发表“首相谈话”

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透东京4月2日 （记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三将于今年8月发表二战结束70周年谈话，即所谓的“安倍谈话”。对盟友美国政府的反应，他将非常在意，至少不亚于他对曾遭日本侵略过的亚洲国家政府反应的关切。
安倍推动强化与美国的联盟关系，并使日本在全球安全事务方面发挥更大的作用，美国官员对此表示欢迎。但他们也明确表示，不愿看到“安倍谈话”激起地区紧张局势。“安倍谈话”可能会被批评人士解读为为日本战争历史“洗白”。
安倍之前曾表示，对之前有关道歉的“首相谈话”持保留意见。之前的“首相谈话”包括1995年具有里程碑意义的“村山谈话”，以及1993年承认日本曾强征慰安妇在日军慰安所工作的“河野谈话”等。
安倍在近期表示，他打算继承此类“谈话”，但同时暗示他希望用自己的话发表放眼未来的“谈话”来纪念二战结束。
专家称，安倍的选择之一是支持之前政府的道歉做法，但不会像中国和韩国希望的那样，重复前政府“殖民统治以及侵略”、“表示由衷道歉”等诸如此类的措辞。
“如果他的策略是绕开该问题，把重点放在未来上，如果他只是支持前几任政府所发表的谈话，那么他可能会这么做，”美国智库兰德公司亚太政策中心副主任Scott Harold说。
“这种情况下，我认为中国和韩国届时表示不满，不会得到亚洲其他国家或美国的太多支持。”
安倍本月即将发表几场高调的讲话，将会是对“安倍谈话”反应的提前试水。首先，他可能会在印尼出席万隆会议60周年纪念首脑峰会时发表演说。接下来，他还将于4月29日在美国参众两院发表演讲。
日本与中国及韩国的关系受历史遗留问题及领土争端影响趋于冰点，但近期日本与中韩关系出现回暖迹象，三国最近举行外长会，达成了应当尽快举行领导人峰会的共识。
但中国外长王毅明确表示，中日关系能否真正持续改善，取决于日方正视并妥善处理有关历史问题。韩国外交部发言人称，安倍谈话应当包括“反应（日方）正视历史问题的言论”。
一些美国专家称，韩国和日本都是美国在亚洲的重要盟国，美国迫切希望日韩关系改善，但可能不会对中方不满有过多担忧。
“我的猜测是，他（安倍）的谈话可能不会太过以致让美方非常不满。然后我认为，即使中韩随后会向他发难，但他不会觉得有问题，局面会得到控制。”一位美国专家称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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