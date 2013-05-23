日本九旬老兵：慰安妇制度是错误的

路透日本相模原5月23日(记者 Linda Sieg/Ruairidh Villar) - 当Masayoshi Matsumoto在1943年加入日本军队，并以医疗人员身份被派往中国时，他觉得自己正在参与一场将亚洲从西方帝国主义枷锁下解放出来的正义战争。

70年后，这位91岁高龄的基督教牧师表示，说出这场战争的不公以及妇女们所受到的苦难是他的责任。当时日本军队慰安所的慰安妇中，多数是亚洲女性，其中很多来自朝鲜半岛。

纤瘦且满头白发的Matsumoto在女儿家接受路透采访时表示：“我觉得自己像个战犯。说出这些是很痛苦的，我也想把它们掩盖。虽然很痛苦，但我必须说出来。”

“我觉得，说出来是我活着的意义所在。”他于1946年返回日本，随后成为一座基督教堂的教父。

口无遮拦的大阪市长桥下彻(Toru Hashimoto)上周表示，慰安妇制度在当时是“必要的”，此番言论引发了国内外的猛烈抨击。

这一言论不仅激怒了中韩两国，而且也引起了日本本国的强烈反对。桥下彻所在的日本维新会(Japan Restoration Party)支持率下滑，且在日本参院大选之前支持率进一步下滑。中韩都曾遭受日本的军事占领和统治。

Matsumoto在战争期间驻扎在山西盂县担任医疗人员，为防止性病在士兵中间传播，曾帮助医生对六名向日本军官提供性服务的韩国女性检查身体。

Matsumoto表示，无论当时有什么样的理由，慰安妇制度以及对女性的虐待是不可原谅的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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