桥下彻否认曾为慰安妇制度开脱

路透东京5月27日(记者 Linda Sieg) - 日本大阪市市长桥下彻(Toru Hashimoto)周一否认自己曾有意为日本战时慰安妇制度开脱，称日本应向其他被迫在慰安所服务的亚洲及其他地区的女性道歉。

但桥下彻表示，有必要进行历史研究，以确定日本是否“作为一个国家”直接参与了有关“慰安妇”的人口贩卖活动。这种说法很可能会让类似争论难以平息。

他还敦促其他国家正视可能存在的与“性和战争”有关的类似罪行。

作为日本维新会(Japan Restoration Party)领导人的桥下彻本月早些时候表示，慰安妇在当时是必要的，这一现象在战时的其他军队中十分常见，而日本则不公平地成为众矢之的。他的这一说法招致日本国内外的抨击。

桥下彻的言论进一步拉低了日本维新会的支持率，也更削弱了其成为日本首相安倍晋三潜在盟友的吸引力。

桥下彻并未收回他的表态，称对这些言论的报道是断章取义，他的讲话被误解了。

桥下彻在近三小时的媒体会伊始表示：“我完全同意，日本军人在二战前和二战期间使用‘慰安妇’是不可原谅的行径，此举有辱女性尊严和人权。这其中牵涉到大量的朝鲜和日本女性。”

“我强烈认为，日本必须谦卑地对自己过去的罪行反思，并对那些在战争中充当慰安妇的女性表示真诚的歉意和遗憾。我从未容忍使用慰安妇。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。