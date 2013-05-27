桥下彻否认曾为慰安妇制度开脱

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透东京5月27日(记者 Linda Sieg) - 日本大阪市市长桥下彻(Toru Hashimoto)周一否认自己曾有意为日本战时慰安妇制度开脱，称日本应向其他被迫在慰安所服务的亚洲及其他地区的女性道歉。
但桥下彻表示，有必要进行历史研究，以确定日本是否“作为一个国家”直接参与了有关“慰安妇”的人口贩卖活动。这种说法很可能会让类似争论难以平息。
他还敦促其他国家正视可能存在的与“性和战争”有关的类似罪行。
作为日本维新会(Japan Restoration Party)领导人的桥下彻本月早些时候表示，慰安妇在当时是必要的，这一现象在战时的其他军队中十分常见，而日本则不公平地成为众矢之的。他的这一说法招致日本国内外的抨击。
桥下彻的言论进一步拉低了日本维新会的支持率，也更削弱了其成为日本首相安倍晋三潜在盟友的吸引力。
桥下彻并未收回他的表态，称对这些言论的报道是断章取义，他的讲话被误解了。
桥下彻在近三小时的媒体会伊始表示：“我完全同意，日本军人在二战前和二战期间使用‘慰安妇’是不可原谅的行径，此举有辱女性尊严和人权。这其中牵涉到大量的朝鲜和日本女性。”
“我强烈认为，日本必须谦卑地对自己过去的罪行反思，并对那些在战争中充当慰安妇的女性表示真诚的歉意和遗憾。我从未容忍使用慰安妇。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。