日本面临无家可归者老龄化问题

路透东京3月1日（记者 Teppei Kasai） - 64岁的Kyoko Machiya本应和儿孙安享晚年，可是她却住在东京一个公园内用用箱子临时搭建的棚子里，上面盖着蓝色塑料。

无家可归的问题在日本存在了几十年，现在又出了新问题。和整体日本社会一样，很多无家可归者正在老去，给决策者带来新的麻烦。

Machiya曾尝试过收容所，最终还是搬了出来。

“这不是他们的问题，但是周围有很多患严重精神疾病的人，这让生活很难过。环境并不舒适，所以我再次流浪街头。”

不幸的是，Machiya的情况并不是个例。

日本厚生劳动省的数据显示，2012年，日本无家可归的人有9,576名，大幅低于2007年的18,564名。

但是2012年55岁及以上的无家可归者所占的比例大幅增加至73.5%，而2003年时该比例为58.8%。

活动人士称，部分原因就是人口结构的变化，日本整体都面临老龄化问题。

到2060年，五分之二的日本人年纪将在65岁或更大，而日本总人口将下降30%至不足9,000万，这是发达国家里老龄化速度最快的。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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