日本面临无家可归者老龄化问题

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月1日 - 64岁的Kyoko Machiya本应和儿孙安享晚年，可是她却住在东京一个公园内用用箱子临时搭建的棚子里，上面盖着蓝色塑料。
无家可归的问题在日本存在了几十年，现在又出了新问题。和整体日本社会一样，很多无家可归者正在老去，给决策者带来新的麻烦。
Machiya曾尝试过收容所，最终还是搬了出来。
“这不是他们的问题，但是周围有很多患严重精神疾病的人，这让生活很难过。环境并不舒适，所以我再次流浪街头。”
不幸的是，Machiya的情况并不是个例。
日本厚生劳动省的数据显示，2012年，日本无家可归的人有9,576名，大幅低于2007年的18,564名。
但是2012年55岁及以上的无家可归者所占的比例大幅增加至73.5%，而2003年时该比例为58.8%。
活动人士称，部分原因就是人口结构的变化，日本整体都面临老龄化问题。
到2060年，五分之二的日本人年纪将在65岁或更大，而日本总人口将下降30%至不足9,000万，这是发达国家里老龄化速度最快的。(完)
(编译 李富强 审校 程芳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。