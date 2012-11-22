日本一男子劫持五人 要求野田佳彦下台

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透东京11月22日电---据媒体报导，一名男子周四在日本一家小型银行内持刀劫持五名人质，要求日本首相野田佳彦内阁辞职。
日本中部爱知县Toyokawa Shinkin银行一名发言人确认，数人被劫持为人质。他无法提供更多详情。
该男子午後进入该银行，要求提供食物、水和扩音器。日本NHK电视台称，警方试图劝说他放弃劫持行为。
“我要野田辞职，我要表达自己的想法，”NHK援引警方消息人士转述该男子的话称。
暴力犯罪和人质劫持事件在日本很少发生。
日本本月解散众议院，将於12月16日举行大选，届时曾长期占主导地位的自民党或将重掌政权。
野田所在的民主党自三年前掌权以来，支持率下滑，很多选民认为该党未履行竞选承诺，非常失望。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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