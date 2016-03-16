日本政府计划改用大数据调查家庭支出 舍弃厨房秤

路透东京3月16日 - 日本黯淡的经济数据料将获得提振，官方准备更新估量家庭支出的方式，废除一项依靠年长消费者用厨房秤给食品称重的过时调查方法。

根据每月例行调查，家庭支出占日本经济的57%，两年来处于令人忧心的状态--或者表面上显得如此。这项调查要求受访者以手写的方式回答逾20个问题，并以政府提供的厨房秤为食品秤重，由政府官员来收回问题表格。

两名参与相关计划的政府官员表示，日本政府打算采用21世纪的大数据方法，从信用卡公司、旅行社与零售商获取交易数据，包括直接从收银机取得实时的销售点数据。

一名官员表示，政府正考虑从零售巨擘日本永旺 (8267.T)收集数据，但尚未决定要收集哪些具体数据，此外也可能被民间企业回绝。

永旺发言人表示，政府要进入企业数据库可能会有技术层面的问题。

专家表示，日本将成为首个在官方消费指标统计中采用大数据的国家。但政府官员表示，2019年以前不会做好实施准备。(完)