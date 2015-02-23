版本:
中国
时事要闻 | 2015年 2月 23日 星期一 16:25 BJT

日本东部发生规模4.5地震 未发布海啸警报

路透东京2月23日 - 日本气象厅指出，日本东部周一发生地震，初步规模4.5。

日本气象厅称，震央在东京以东的千叶县，并表示未发布海啸警报。

目前尚未传出毁损消息。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐